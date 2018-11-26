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وزير الخارجية الإماراتي: حادث "الفجيرة" اعتداء على سلامة الملاحة

وزير الخارجية الإماراتي: حادث "الفجيرة" اعتداء على سلامة الملاحة

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قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان, اليوم الأحد, إن حادث "الفجيرة" يعد اعتداء على الإمارات والدول الأخرى وسلامة الملاحة.

 وأوضح بن زايد - في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في أبوظبي نقلته قناة "العربية" الإخبارية - أن الاعتداء على ناقلات النفط يشكل مصدر قلق وتوتر, معربا عن ترحيب بلاده بانضمام دول للتحقيق في اعتداء ناقلات النفط. من جانبه, شدد وزير الخارجية الألماني على أهمية استقرار منطقة الخليج العربي.. داعيا إلى عدم تفويت فرصة اتفاقية "ستوكهولم" لحل الأزمة في اليمن. 


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