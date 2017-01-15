العراق وأمريكا ينفيان الإعداد لإجلاء متعاقدين من قاعدة عراقية

نفى متحدثان من الجيشين العراقي والأمريكي اليوم السبت ما تردد عن استعداد القوات الأمريكية لإجلاء مئات من موظفي شركتي "لوكهيد مارتن" و"ساليبورت جلوبال" من قاعدة عسكرية عراقية يعملون بها متعاقدين.

وكانت أربعة مصادر عسكرية قالت لرويترز يوم الجمعة شريطة عدم نشر أسمائها إن متعاقدين من الشركتين يستعدون لمغادرة قاعدة بلد العسكرية الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترًا شمالي بغداد وتستضيف قوات أمريكية وذلك بسبب "تهديدات أمنية محتملة" دون توضيح طبيعة التهديدات.

وقال متحدثان باسم الجيشين العراقي والأمريكي إنه لا وجود لمثل هذه الخطط التي كشفت عنها المصادر في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المجاورة للعراق.

وقال الكولونيل كيفين ووكر من القوات الجوية في بيان "لا توجد أي خطط في الوقت الراهن لإجلاء أي فرد من قاعدة بلد... وإذا تزايدت التهديدات للعاملين لدينا فسوف تتخذ القوات الجوية الأمريكية إجراءات لتوفير الحماية اللازمة".

وقال متحدث باسم الجيش العراقي إن العراق يضطلع بتوفير الأمن لجنوده وللمستشارين والمدربين الأمريكيين.

وقال الجيش إن ثلاث قذائف مورتر أصابت قاعدة بلد الضخمة الأسبوع الماضي في هجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأعقب الحادث هجمات على منشأتين عسكريتين أخريين تستضيفان قوات أمريكية قرب بغداد وفي مدينة الموصل بشمال البلاد.

وقال مصدر أمني عراقي إن شركة "إكسون موبيل" الأمريكية للطاقة أجلت 21 موظفًا أجنبيًا على الأقل من موقع قرب مدينة البصرة الجنوبية يوم الأربعاء بعدما أصاب صاروخ المنشأة أيضًا.

كان مسؤول عسكري مطلع على العمليات اليومية للقاعدة قد ذكر أن الجيش الأمريكي أبلغ المسؤولين العراقيين بأنهم سيشرعون في إجلاء نحو نصف الموظفين البالغ عددهم 800 والذين يعملون لدى الشركتين في قاعدة بلد.

وأضاف المسؤول أن عملية الإجلاء ستستغرق نحو عشرة أيام.

وقال مصدران عسكريان آخران إن عملية الإجلاء ستتم على مرحلتين وستجرى بطائرات عسكرية.

وأشارت المصادر إلى أن الإجلاء قد يبدأ في أي وقت.

وقال مصدر عراقي "أبلغنا الأمريكيون بأنهم سيبقون عددًا محدودًا وضروريًا من الموظفين للعمل في صيانة مقاتلات إف-16 العراقية".

وبدأت "لوكهيد مارتن" تسليم أول دفعة من طائرات "إف-16" للعراق عام 2014.

وقالت متحدثة باسم "لوكهيد مارتن" في الشرق الأوسط "نحن لا نقوم بإجلاء موظفين من لوكهيد مارتن في قاعدة بلد الجوية في الوقت الراهن". ولم توضح المتحدثة هل جرى الإعداد لأي عمليات إجلاء أخرى.