البحرين تستدعي سفيرها بالعراق بعد اقتحام متظاهرين لسفارتها ببغداد

استدعت البحرين سفيرها في العراق يوم الخميس للتشاور بعدما اقتحم محتجون ساحة سفارة المملكة في بغداد ونزعوا العلم احتجاجًا على المؤتمر الذي رعته الولايات المتحدة في المنامة بشأن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان - على موقعها الإلكتروني "تستنكر وزارة خارجية مملكة البحرين الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق الشقيق من قبل متظاهرين وأدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة".



