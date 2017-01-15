سول تسعي لعقد قمة بين الكوريتين وبين جارتها الشمالية وأمريكا

أكد وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يون-تشول اليوم /الأحد، أن بلاده تسعى لعقد لقاء قمة بين الكوريتين، وتبذل قصارى جهودها لاستئناف المحادثات الكورية الشمالية والأمريكية.







وقال كيم - في تصريحات صحفية - إن مسألة استئناف محادثات القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بعد محادثات هانوي باتت قضية مهمة جدا، ولهذا اقترح الرئيس مون جيه-إن على كوريا الشمالية عقد لقاء قمة بين الكوريتين"، وأضاف:" يصعب علينا التنبؤ بنتيجة سواء إيجابية أو سلبية لهذه المسألة في الوقت الراهن".





وفيما يخص تعليقات الخبراء بأنه من الأفضل أن يسبق اللقاء بين الكوريتين لقاء القمة بين الرئيس مون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في نهاية الشهر الجاري، قال كيم:" بالطبع أن هذا هو أفضل السيناريوهات، غير أننا لا يمكن أن نتنبأ بذلك نظرا للظروف الحالية".





ووصف كيم المفاوضات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة على أنها بمثابة عبور سلسلة من الجبال وليس جبل واحد، مشيرا إلى الصعوبات التي تنتاب هذه المفاوضات.



