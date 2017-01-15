استسلام 72 داعشيا لقوات الأمن في أفغانستان

استسلم 72 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان لقوات الأمن في إقليم (نانجارهار) بشرق البلاد.





وقال رئيس حي آشين عشق الله السادات - في تصريح أوردته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الأحد - "إن 69 من مقاتلي داعش سلموا أنفسهم للقوات الأفغانية مع 76 امرأة و96 طفلا في منطقتنا", كما استسلم ثلاثة من مقاتلي داعش للقوات الأفغانية في منطقة حسكة.





في الوقت نفسه, أعلنت حكومة إقليم (نانجارهار) - في بيان - أن مقاتلي داعش سلموا العديد من الأسلحة للقوات الأفغانية, معربة عن توقعها باستسلام المزيد من مقاتلي داعش خلال الأيام المقبلة.