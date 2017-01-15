فلسطين:نجاحنا بترؤس الـ"77" يؤكد أحقيتنا في عضوية كاملة بالأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن نجاح بلاده في ترؤس مجموعة الـ"77 " العام الماضي، أثبت أحقيتها بنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال المالكي - في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلطسينية - إن دولة غير عضو في الأمم المتحدة تتمتع بصفة "مراقب تحت الاحتلال " ، استطاعت أن تتبوأ مثل هذا الموقع، وتسلمت رئاسة المجموعة خلال سنة صعبة، تخللتها حملات قوية ضد مفهوم المتعدد الأطراف، وكانت حافلة بالنشاطات والفعاليات والقمم التي كان يجب على دولة فلسطين أن تتولى إدارتها.



وأوضح أن هذه التجربة أكسبت فلسطين العديد من التجارب، والخبرات الجديدة والمميزة في مجال التنمية المستدامة ، والتفاوض ، وقيادة الفريق، كما أثبتت للعالم أنها دولة تستحق أن يكون لها مكان في الأمم المتحدة كدولة مستقلة كاملة العضوية، مؤكدا أن بلاده على استعداد لتقديم ما لديها من خبرة ومعرفة على مدار هذا العام خلال ترؤسها المجموعة.

وقال إن دولة فلسطين تستطيع الآن أن نتوجه إلى الأمم المتحدة بثقة كاملة ، وسيكون هناك دعم كبير وتأييد مطلق من الدول التي رأت أن فلسطين دولة تستحق، ليس فقط أن تكون دولة كاملة العضوية ، بل قيادية أيضا داخل أروقة الأمم المتحدة.



