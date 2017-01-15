مصرع شخصين في حادث إطلاق نار بجنوب شرق ولاية تكساس الأمريكية

أعلن متحدث باسم الشرطة بولاية تكساس الأمريكية، اليوم /الإثنين/، مصرع شخصين على الأقل في اشتباك مسلحة جنوب شرق الولاية.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن شخصا مسلحا أطلق الرصاص لأسباب غير معروفة على طابور من الأشخاص كانوا يستعدون لدخول أحد الملاهي الليلية المكتظة بالرواد، ما أسفر عن مصرع شخصين يعتقد أن أحدهما هو الجاني نفسه، فيما جرح 5 أشخاص آخرون، من بينهم 3 في حالة حرجة.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن دوافع الحادث مازال يكتنفها الغموض، لافتة إلى أن مرتكب الحادث لقي مصرعه برصاص حارس أمن تابع للملهى الليلي والذي حال تدخله دون سقوط أعداد أخرى من القتلى والجرحى.