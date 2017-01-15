روحاني يهدد ماكرون بتخلي إيران عن التزاماتها النووية

أجرى الرئيس الايراني حسن روحاني السبت محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون حذّره فيها من أن ايران ستقدم على اتخاذ خطوة جديدة في إطار التراجع عن التزاماتها النوويّة، في حال لم تف أوروبا بعهودها في هذا المجال.



وقال روحاني لماكرون في مكالمة هاتفية وفق ما نُقل عنه "إذا لم يكن باستطاعة أوروبا تنفيذ التزاماتها، ستتخذ إيران خطوتها الثالثة لخفض التزاماتها بخطة العمل الشاملة المشتركة".



وأضاف كما أورد الموقع الالكتروني للحكومة الإيرانية "هذه الخطوة، مثلها مثل الخطوات الاخرى، ستكون قابلةً للرّجوع عنها".



وتابع "لسوء الحظ، بعد هذه الخطوة الأحاديّة من جانب الولايات المتحدة، لم تتّخذ الدول الأوروبية إجراءات ملموسة لتنفيذ التزاماتها".



وقال "محتوى خطّة العمل الشاملة المشتركة غير قابل للتغيير، ويجب على جميع الأطراف التزام محتواها".



ولفت روحاني الى أنّ لإيران أولويّتين: تنفيذ جميع الأطراف الموقّعين على الخطّة التزاماتهم بالكامل، و"ضمان سلامة جميع وسائل النقل البحري في كل الممرات المائية.



وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الجمعة ان ما يزيد قليلاً عن 10 بالمئة من مخزون إيران من اليورانيوم قد تم تخصيبه الآن بنسبة تصل إلى 4,5 بالمئة، أي ما يتجاوز النسبة المسموح بها في اتفاق عام 2015 البالغة 3,67 بالمئة.

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