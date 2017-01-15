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قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مدخل بلدة بيت أمر بالخليل ببوابة حديدية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مدخل بلدة بيت أمر بالخليل ببوابة حديدية

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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية وصعدت من إجراءاتها التعسفية بحق المواطنين الفلسطينيين. 

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض إن قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة الرئيسي ببوابة حديدية بزعم تعرض البرج العسكري المقام على مدخلها لإلقاء عبوة متفجرة. 

وأضاف أن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين ودققوا في هوياتهم وعرقلوا حركة التنقل بالمكان . 

وفي شمال الضفة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم واد برقين غرب جنين ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان أطلقت خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت مما أدى لاصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق. 

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