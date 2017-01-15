بدء أعمال القمة الأمنية الإسرائيلية ـ الأمريكية ـ الروسية

بدأت اليوم/ الأحد أعمال القمة الأمنية الإسرائيلية ـ الأمريكية ـ الروسية المنعقدة في إسرائيل؛ لبحث الأوضاع الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن هذه القمة تعد فرصة حقيقية، للمساعدة في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، وبشكل خاص في سوريا.

من جانبه، لفت مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إلى أن القمة الثلاثية تأتي في توقيت هام تمر به المنطقة بالعديد من التحديات، كما أكد أن إيران لم تظهر أي دليل على حسن النوايا.

بدوره، شدد مستشار الأمن القومي الروسي نيكولا بتروتشيف، على ضرورة الحفاظ على سيادة الدولة السورية، وسلامة أراضيها، وتنفيذ كافة القرارات الصادرة بشأنها في مجلس الأمن.



