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مقتل 6 أشخاص في تفجير انتحاري بولاية "قندوز" الأفغانية

مقتل 6 أشخاص في تفجير انتحاري بولاية "قندوز" الأفغانية

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أعلنت مصادر أفغانية، اليوم الاثنين، مقتل ستة أفراد من القوات الأفغانية في تفجير انتحاري استهدف وحدة تابعة لهم بضاحية في ولاية "قندوز" بالقرب من طريق سريع يربط الولاية بالولايات الأخرى من بينها العاصمة كابول.

وذكرت شبكة "طلوع" الأفغانية أن وزارة الداخلية الأفغانية أكدت في بيان رسمي الهجوم، إلا أنها لم تدل بمزيد من التفاصيل.

وأشارت الشبكة إلى أن هذا الهجوم يأتي في أعقاب أيام من الهجوم الذي شنته حركة "طالبان" الإرهابية على "قندوز"، والتي أسفرت عن مقتل 56 مسلحا لطالبان، حسبما أعلنته وزارة الداخلية.

يذكر أن 20 شخصا من قوات الأمن الأفغانية و5 مدنيين على الأقل لقوا حتفهم أيضا خلال هذه الهجمات.


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