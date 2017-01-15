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العراق: فرض حظر التجوال بذي قار وتعطيل جسر الأحرار بوسط بغداد

العراق: فرض حظر التجوال بذي قار وتعطيل جسر الأحرار بوسط بغداد

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فرضت القوات الأمنية حظرا للتجوال في قضاء الغراف في محافظة ذي قار جنوبي العراق حتى يوم غد.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم السبت، أنه تم فرض حظر للتجوال في قضاء الغراف حتى يوم غد، مشيرة إلى أن الحظر يأتي بالتزامن مع وصول قوات أمنية إضافية إلى المدينة.

وفي وسط العاصمة بغداد، أعلن مصدر أمني أن القوات الأمنية وضعت كتلا كونكريتية على جسر الأحرار، مشيرا إلى الجسر خرج من الخدمة بعد إغلاقه.

وكان المتظاهرون قد سيطروا على المرآب المتعدد الطوابق الواقع قرب جسر السنك وسط العاصمة بغداد.

وتشهد بغداد ومحافظات أخرى منذ الجمعة 25 أكتوبر الماضي تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلا عن المطالبة بالإصلاح، تصاعدت وتيرتها مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلا عن القوات الأمنية.


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