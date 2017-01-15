السعودية: أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد تهديدا لأمن المنطقة

أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها للتطورات الأخيرة في عدن ومحافظات جنوب اليمن, معتبرة أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن تعد تهديدا لأمن المملكة والمنطقة. وأكدت السعودية - وفق بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم /الخميس/ - ضرورة استعادة معسكرات ومقرات مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية للحكومة الشرعية, وأن تنخرط الأطراف التي نشب بينها النزاع والحكومة الشرعية في حوار جدة بالمملكة بشكل فوري ودون تأخير.

كما أعربت المملكة عن أسفها لنشوب هذه الفتنة بين الأشقاء في اليمن, وتؤكد ضرورة الالتزام التام والفوري وغير المشروط بفض الاشتباك ووقف إطلاق النار, وأي انتهاكات أو ممارسات تمس بحياة الشعب اليمني الشقيق, ولن تقبل بأي تصعيد عسكري أو فتح معارك جانبية لا يستفيد منها سوى الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. وأكدت موقفها الثابت من عدم وجود أي بديل عن الحكومة الشرعية في اليمن وعدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة أو التهديد بها.

كما أعلنت المملكة السعودية استعدادها لمد يد العون والمساعدة لمن تضرر من هذه الفتنة والإسهام في معالجة المصابين للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم, وانطلاقا من دورها التاريخي تجاه الشعب اليمني الشقيق. وشددت على استمرارها في دعم الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته وجهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية ومصالح شعبها وأمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه.



