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الديوان الملكي السعودى ينعى الأمير بندر بن عبدالرحمن آل سعود

الديوان الملكي السعودى ينعى الأمير بندر بن عبدالرحمن آل سعود

تاريخ النشر

نعى الديوان الملكى السعودي، اليوم /الثلاثاء/، الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.

وأوضح الديوان الملكي - في بيان اليوم - أنه سيصلى علي الفقيد بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.



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