الديوان الملكي السعودى ينعى الأمير بندر بن عبدالرحمن آل سعود

تاريخ النشر
نعى الديوان الملكى السعودي، اليوم /الثلاثاء/، الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.
وأوضح الديوان الملكي - في بيان اليوم - أنه سيصلى علي الفقيد بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تاريخ النشر
نعى الديوان الملكى السعودي، اليوم /الثلاثاء/، الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.
وأوضح الديوان الملكي - في بيان اليوم - أنه سيصلى علي الفقيد بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
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