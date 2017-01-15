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"الطاقة الذرية" تؤكد أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة

"الطاقة الذرية" تؤكد أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة

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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية -اليوم/ الاثنين- أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة جديدة في خفض ايران التزاماتها الواردة في الاتفاق الدولي الذي ابرمته مع القوى الكبرى في 2015.

وقال ناطق باسم الوكالة -في بيان إنه- يوم السبت قامت ايران "بتركيب أو هي على وشك تركيب" 22 جهازا للطرد المركزي من نوع "اي- ار 4" في موقع التخصيب نطنز، وجهاز من نوع "اي ار-5" و30 جهازا آخر من نوع "اي ار-6" وثلاثة نماذج من "اي ار-6" بحسب عمليات "التحقق" التي قامت بها الوكالة في المكان.

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