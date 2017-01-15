ميليشيات الحوثي تمنع دخول شحنة طعام إلى اليمن

أعلن برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، أن ميليشيات الحوثي، منعت دخول شحنة، كانت ستطعم نحو 100 ألف عائلة، على حافة المجاعة في اليمن.

وأوضح مسؤول عن البرنامج، أن ميليشيات الحوثي أمرت بمنع دخول ما يزيد عن 8 آلاف طن من "الطحين"، أرسلها البرنامج إلى ميناء الحديدة، بزعم أن الشحنة مليئة بالحشرات، وأضاف أن فحصًا لاحقًا للشحنة المتوقفة الآن في عمان أظهر أنها نظيفة.

ونفى برنامج الغذاء العالمي، في وقت سابق، إتهامات ميليشيات الحوثي بالفساد، وإرسال أغذية فاسدة إلى اليمن، وشدد على أنه يعمل عن كثب، من أجل ضمان تلبية كافة المواد الغذائية، التي يتم تسليمها للمحتاجين، وفقاً للمعايير العليا للسلامة.



