كوريا الشمالية ترفض عقد قمة "عديمة الفائدة" مع الولايات المتحدة

أكدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، اليوم الإثنين، أنها لن توافق على عقد أي قمة "عديمة الفائدة" مع الولايات المتحدة، وأنها لن تمضي قدما في التفاوض حول اتفاق نووي إلا إذا أوقفت واشنطن "سياستها العدائية" تجاه بيونج يانج.



وقال المستشار في الخارجية الكورية كيم كي جوان - في بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية - : "إن بلاده لن تمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي شيء يفتخر به دون تلقي شيء في المقابل وإنها ليست مهتمة بعقد قمة "عديمة الفائدة".. في إشارة إلى تدوينة كتبها ترامب أمس على صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بدا فيها أنه يدعو الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون لعقد قمة جديدة (عليك العمل بشكل سريع، اجعل الاتفاق يتم ، آراك قريبا).



وذكر بيان الخارجية الكورية "إذا كانت الولايات المتحدة لا تريد حقا التفريط في حوارها معنا ، فعليها اتخاذ قرار بالتراجع عن سياستها العدائية التي تصورنا كعدو لها".

والتقى ترامب وكيم ثلاث مرات منذ يونيو 2018 لكن المحادثات تعقدت منذ قمتهما الأخيرة في هانوي فبراير الماضي جراء عدم الاتفاق على رفع العقوبات على بيونج يانج فيما انهارت سريعا محادثات على مستوى العمل بين مسئولين أمريكيين وكوريين في السويد.. وقال الكوريون آنذاك إن واشنطن لم تقدم لهم أي شيء مقابل إبرام اتفاق نووي.

وحددت كوريا الشمالية نهاية العام الجاري موعدا نهائيا كي تتقدم الولايات المتحدة بعرض جديد.



