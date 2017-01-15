مقتل وإصابة 49 من عناصر طالبان في شمال أفغانستان

سقط ما لا يقل عن 49 من مسلحي حركة طالبان بين قتيل وجريح في عمليات أمنية شنتها القوات الأفغانية في إقليم بلخ شمال أفغانستان.

وقال فيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغاني - في بيان اليوم /الاثنين - إن قوات الأمن شنت عمليات أمنية أسفرت عن مقتل 36 من مقاتلي طالبان وإصابة 13 أخرين، كما تمكنت قوات الأمن من تدمير أحد المجمعات الاستراتيجية التابعة لطالبان وأربع دراجات نارية.

وأضاف فيلق شاهين 209 أن القوات البرية أجرت هذه العمليات بدعم من القوات الجوية الأفغانية .



