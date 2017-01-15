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قوات الاحتلال التركي تواصل عدوانها على ريف الحسكة الشمالي الغربي

قوات الاحتلال التركي تواصل عدوانها على ريف الحسكة الشمالي الغربي

تاريخ النشر

واصلت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته عدوانها على الأراضي السورية بريف الحسكة الشمالي بالتوازي مع استمرار سرقتهم ممتلكات السوريين بريفي تل تمر ورأس العين .

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة اندلعت بين قوات الاحتلال التركي، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محور قريتي القاسمية والرشيدية بريف ناحية تل تمر الشمالي، وسط استمرار استهداف منازل المدنيين بسلاحي المدفعية ومدافع الهاون، مشيرة إلى أن مرتزقة القوت التركية تواصل سرقة ونهب ممتلكات السوريين في القرى والبلدات التابعة لناحيتي تل تمر ورأس العين .


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