بومبيو يصل السعودية لعقد محادثات بشأن الأزمة مع إيران

وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم /الاثنين، إلى السعودية، لإجراء محادثات وسط تصاعد التوترات مع إيران.

وأفاد مسؤولين أمريكيين إنه من المتوقع أن يلتقي بومبيو في مدينة جدة مع الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وتأتي زيارة بومبيو إلى السعودية، قبل زيارته المتوقعة إلى الإمارات، لإجراء محادثات متوقعة أخرى بشأن تصاعد التوتر مع إيران.

وكانت اللجنة الرباعية حول اليمن، والمشكلة من السعودية، والإمارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة، قد أدانت ما وصفته بأنشطة إيران التي تضرب استقرار الشرق الأوسط، داعية كذلك جماعة الحوثيين لتيسير وصول المساعدات الإنسانية.

وأعربت اللجنة، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية عبر موقعها مساء اليوم الأحد، عن قلقها حيال التوترات المتصاعدة في المنطقة والمخاطر "التي تشكلها الأنشطة الإيرانية الضاربة للاستقرار والأمن والسلم في اليمن والمنطقة، بما في ذلك الهجمات على ناقلات النفط في الفجيرة في 12 مايو وفي خليج عمان في 13 يونيو (الجاري)".



