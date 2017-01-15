انقطاع الكهرباء عن 33 ألف منزل جنوب غربي فرنسا بسبب الثلوج

يعاني 33 ألف منزلا في جنوب غرب فرنسا من انقطاع التيار الكهربائي وذلك بعد مرور ثلاثة ايام على موجة ثلجية قوية ضربت هذه المنطقة، وعلى الرغم من جهود شركة إمدادات الكهرباء "إنيديس".

وذكرت وسائل الاعلام االفرنسية -اليوم /الإثنين- أن الثلوج الغزيرة تساقطت الخميس الماضي وضربت ست مقاطعات في إقليم "رون ألب" جنوب شرقي فرنسا، مضيفة أن هذه المنازل تقع في مقاطعات "دروم" و"إيزر" و"الآرديش"، كما شهد 70 ألف منزل انقطاع في الكهرباء امس /الاحد.

من جانبها، قالت شركة إمدادات الكهرباء "إنيديس" إنه إذا كان هناك العديد من المنازل لا تزال محرومة من الكهرباء فإن ذلك يعود للاضرار الجسيمة التي تسببت فيها موجة الثلوج الكثيفة، وقامت الشركة بتعبئة 2200 موظف لديها لاستعادة التيار الكهربائي لكنهم يواجهون طرقا لا تزال مغلقة بسبب الثلوج والضباب الكثيف في بعض الأماكن.

وكانت السلطات المحلية في جنوب شرق فرنسا قد أعلنت إغلاق طريق "إيه 7" فى "إيزير" أمام شاحنات نقل البضائع ، في حين رفعت القيود التى تم فرضها على طرق أخرى الخميس الماضي .



