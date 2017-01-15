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تركيا تقصف "تل رفعت" السورية إثر مقتل أحد جنودها

تركيا تقصف "تل رفعت" السورية إثر مقتل أحد جنودها

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قصف الجيش التركي - اليوم الاثنين - منطقة "تل رفعت" الواقعة في محافظة حلب السورية.

وأفادت وزارة الدفاع التركية - في بيان اليوم - بأن الجيش التركي قصف مواقع لحزب "العمال الكردستاني" ووحدات "حماية الشعب الكردي" في منطقة تل رفعت في محافظة حلب السورية.

وأشارت الوزارة التركية إلى أن هذه الخطوة تأتي ردا على هجوم عناصر الوحدات الكردية على مواقع عسكرية تابعة لتركيا في سوريا والذي أسفر عن مقتل أحد الجنود.

وكانت وزارة الدفاع التركية أكدت أمس /الأحد، مقتل أحد جنودها وإصابة 6 آخرين في هجوم لعناصر من "وحدات الحماية الكردية" على مواقع عسكرية تركية في منطقة شمالي سوريا. 



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