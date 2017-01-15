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انفجار في مستودع للأسلحة والذخائر جنوبي كازاخستان

انفجار في مستودع للأسلحة والذخائر جنوبي كازاخستان

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أجلت السلطات الكازاخية سكان بلدة آريس في منطقة تركستان جنوبي البلاد، إثر انفجار وقع اليوم الاثنين على خلفية حريق في وحدة عسكرية لم تعرف أسبابه بعد.

وقال المتحدث باسم لجنة الطوارئ في وزارة الداخلية الكازاخية نور سلطان نورأحمدوف: "يتم على وجه السرعة إجلاء سكان المنازل المجاورة لهذه الوحدة العسكرية".

وأفادت وسائل الاعلام الروسية ان الحريق نشب في واحد من مستودعات الأسلحة وأدى إلى انفجار جزء من الذخيرة.

وكان ما لا يقل عن 20 شخصا قد أصيبوا بحروق وجروح متفاوتة خلال حريق شبّ في فندق في العاصمة نور سلطان مؤخرا.


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