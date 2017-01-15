ترامب يصل اليابان للمشاركة في قمة العشرين

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس إلى مدينة (أوساكا) اليابانية، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تنطلق غدا الجمعة لمدة يومين.

و من المقرر أن يعقد ترامب عددا من اللقاءات مع قادة العالم على هامش القمة ، من أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتناقش القمة عددا من الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي والتجارة الدولية والاقتصاد الرقمي والنمو الشامل والمستدام وكذلك مشروعات البنية الأساسية والمناخ والطاقة والبيئة، كما تناقش القمة سبل تعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والبلدان النامية وتنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى عام ٢٠٣٠.



