المبعوث الأمريكي لإيران: العقوبات الاقتصادية ضد طهران تؤتي ثمارها

أكد مبعوث الولايات المتحدة الخاص بإيران اليوم /الخميس/ إن سياسة بلاده التي تقضي بممارسة أقصى ضغوط اقتصادية على طهران تؤتي ثمارها، مؤكدا أن العقوبات الأمريكية لا تمنح إيران الحق في مخالفة التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وقال المبعوث بريان هوك - قبل اجتماع مع دبلوماسيين كبار من فرنسا وبريطانيا وألمانيا في باريس، حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية - "ملتزمون بتلك السياسة التي تضع أقصى ضغوط اقتصادية لأنها ناجحة، كما أنها تحرم النظام من مستويات عائدات تاريخية".

وأوضح المبعوث الأمريكي أن واشنطن ستواجه إيران بالمزيد من العقوبات إذا خرقت طهران بنود الاتفاق النووي الذي أبرم بينها وبين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا عام 2015.

يأتي ذلك بعد إعلان البيت الأبيض - يوم /الثلاثاء/ الماضي - أن الإدارة الأمريكية ستستمر في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران حتى تتوقف عن رعاية الإرهاب.



