إسرائيل تتهم إيران بالسعي لتصنيع صواريخ عالية الدقة في لبنان

اتهم الجيش الإسرائيلي إيران الخميس بالسعي بالتعاون مع حزب الله لتصنيع صواريخ موجهة وعالية الدقة في لبنان، وقال إنّ من شأن صواريخ مماثلة التسبب بـ"خسائر بشرية فادحة" في إسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات الإسرائيلية بعد وقوع هجوم بطائرتين مسيّرتين في ضاحية بيروت الجنوبية نهاية الاسبوع، اتهمت السلطات اللبنانية إسرائيل بالوقوف خلفه.

كما تأتي غداة إطلاق الجيش اللبناني النار على طائرات إسرائيلية مسيّرة في جنوب لبنان ، وأكد الجيش الإسرائيلي الخميس أنّ لديه معلومات تثبت محاولة حزب الله تحويل قذائف إلى صواريخ عالية الدقة.