زورق حربى إسرائيلى ينتهك المجال البحرى والجوى للسيادة اللبنانية

أقدم زورق حربى تابع لقوات البحرية الإسرائيلية على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية لمسافة حوالى 50 مترا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقالت قيادة الجيش اللبنانى فى بيان: إن عناصر البحرية الإسرائيلية أقدمت خلال عملية الانتهاك على إلقاء قنبلتين صوتيتين فى المياه المذكورة، والتكلم باللغة العبرية عبر مكبرات الصوت، ثم غادروا.

وأضاف البيان أنه تم التنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان " اليونيفل " لمتابعة موضوع الانتهاك الإسرائيلى للمياة البحرية اللبنانية ، الذى تزامن مع انتهاك طيارة معادية من دون طيار لأجواء المنطقة.