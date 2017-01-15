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اعتقال ضباط لدورهم في فض اعتصام الخرطوم

اعتقال ضباط لدورهم في فض اعتصام الخرطوم

تاريخ النشر

قال المجلس العسكري في السودان يوم الخميس إن بعض الضباط اعتقلوا لدورهم في فض اعتصام في الخرطوم بالعنف.

وقال المجلس إن التحقيق في فض الاعتصام انتهى وإن النتائج ستعلن يوم السبت.
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