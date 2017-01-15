اعتقال ضباط لدورهم في فض اعتصام الخرطوم

قال المجلس العسكري في السودان يوم الخميس إن بعض الضباط اعتقلوا لدورهم في فض اعتصام في الخرطوم بالعنف.







وقال المجلس إن التحقيق في فض الاعتصام انتهى وإن النتائج ستعلن يوم السبت.