إصابة 30 شخصا إثر حادث سيارة شرقي ألمانيا

أعلنت السلطات الألمانية عن إصابة 30 شخصا، معظمهم من الأطفال، إثر وقوع حادث سيارة في بلدة "براندنبورج آن در هافل" شرقي البلاد اليوم الأربعاء.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن وحدة مكافحة الإطفاء المحلية في ألمانيا، أن 16 شخصا تم نقلهم إلى اثنتين من المستشفيات الإقليمية بألمانيا، موضحة أن أحدا من الضحايا لم يصب بجروح خطيرة تهدد حياته، وقدرت وحدة مكافحة الإطفاء الألمانية أن عدد القصر من إجمالي الضحايا يبلغ حوالي 80%.



