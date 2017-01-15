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انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء الأرجنتين وأوروجواي

انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء الأرجنتين وأوروجواي

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 أعلنت شركات توزيع الكهرباء في الأرجنتين والأوروجواي أن عطلا كبيرا أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي منذ صباح اليوم الأحد في البلدين.

 وقالت شركة "ايديسور ارجنتينا" -حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي"- إن عطلا كبيرا في نظام الربط الكهربائي يحرم كلا من الأرجنتين والأوروجواي من الكهرباء. 

وجانبها, أوضحت شركة "أو تي آي" في الأوروجواي أن خللا سجل في الشبكة الأرجنتينية عند الساعة 07,06 صباحا حسب التوقيت المحلي للبلاد (10,06 بتوقيت جرينتش) وطال النظام المترابط.. مضيفة أن ذلك حرم كل الأراضي الوطنية وأقاليم عدة في البلد المجاور من الكهرباء.

 يذكر أن عدد سكان الأرجنتين وأوروجواي يبلغ نحو 48 مليون نسمة. 



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