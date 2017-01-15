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الشرطة السودانية: 7 قتلى في انفجار قنبلة في الخرطوم

الشرطة السودانية: 7 قتلى في انفجار قنبلة في الخرطوم

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قتل 7 أشخاص وأصيب نحو 70 آخرين، بينهم أطفال، جروح بعضهم خطرة، في انفجار قنبلة في مناسبة زواج بمنطقة الشقلة في حي الحاج يوسف، شرق النيل، في العاصمة السودانية الخرطوم، مساء الإثنين.

وذكرت الشرطة السودانية، في بيان أن قنبلة انفجرت داخل سرادق يقام فيه مناسبة زواج، في منطقة الشقلة بالخرطوم، ما تسبب في سقوط الضحايا.

وتلقت الشرطة بلاغا بالحادث، وتفقد موقعه أعضاء في النيابة وقيادات شرطة، فيما تم نقل المصابين للمستشفى، وشرعت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.

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