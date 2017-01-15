السعودية تعلن اعتراض صاروخ باليستي باتجاه مدينة أبها

أعلنت الدفاعات السعودية اعتراض صاروخ باليستي باتجاه مدينة أبها جنوب غرب المملكة، ذكرت ذلك قناة "العربية" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.







وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قد أعلن أمس الجمعة أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت، صباح أمس الجمعة، من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار "مسيرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية "المدعومة من إيران" باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن العقيد المالكي قال إن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.