المكسيك: العثور على 791 مهاجرا على متن أربع شاحنات

عثرت السلطات المكسيكية على أربع شاحنات تحمل على متنها 791 مهاجرا في ولاية /حيرويكا/ الساحلية. وقال المعهد القومي للهجرة بالمكسيك - في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية - إنه تم نقل المهاجرين إلى مرفق للهجرة فيما ألقي القبض على سائقي الشاحنات مضيفا أنه تم نشر ألف من أفراد شرطة الهجرة شمال المكسيك وجنوبها.







وأشارت الشبكة إلى أن مقطع فيديو صادر عن الحكومة أظهر مسئولين يقومون بكسر القفل الموصد به باب شاحنة بضائع ويساعدون مهاجرين كانوا على متنها على النزول, لافتة إلى أنه يتم نقل المهاجرين بشكل روتيني من خلال المكسيك في شاحنات وأحيانا يكون ذلك في ظروف خطرة دون وجود طعام أو شراب أو هواء نقي كافي.





تجدر الإشارة إلى أن المكسيك تتعرض لضغط من الولايات المتحدة لخفض الأعداد الكبيرة من المهاجرين القادم أغلبهم من أمريكا الوسطى والذين يعبرون من خلال الأراضي المكسيكية آملين في الوصول إلى الحدود الأمريكية.



