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"البنتاجون": وقف تدريب الطيارين الأتراك على طائرات "إف-35"

"البنتاجون": وقف تدريب الطيارين الأتراك على طائرات "إف-35"

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لرويترز يوم الإثنين إنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات "إف-35" في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنهي فيه الولايات المتحدة مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة المتقدمة بسبب خطط تركيا شراء أنظمة دفاع جوي روسية.

وقال اللفتنانت كولونيل مايك آندروز المتحدث باسم البنتاجون "دون تغيير في السياسة التركية، سنواصل العمل عن كثب مع حليفنا التركي بشأن إنهاء مشاركتهم في برنامج إف-35".
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