ترامب يعلن إنشاء قيادة عسكرية أمريكية خاصة بالفضاء

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس عن إطلاق قيادة عسكرية أمريكية خاصة بالفضاء في البنتاجون، ستكون مهمتها ضمان هيمنة الولايات المتحدة المهددة من الصين وروسيا في ميدان الحرب الجديد هذا.

وقال ترامب خلال حفل أقيم في واشنطن "هذه لحظة تاريخية، يوم تاريخي يلحظ أهمية الفضاء المركزية لأمن ودفاع الولايات المتحدة"، مضيفًا ان "قيادة سبايسكوم ستضمن أن الهيمنة الأمريكية في الفضاء لن تكون مهددة أبدًا".

وبالنسبة إلى ترامب، يتعلق الأمر بمحاربة أعداء الولايات المتحدة الذين يهاجمون "الأقمار الصناعية الأمريكية التي تُعَدّ مهمة جدًا للعمليّات في ميادين الحرب (...)".

وستشرف هذه القيادة الجديدة على الفضاء والأقمار الصناعية والطائرات ذات مستوى التحليق المرتفع، وستكون موازية على سبيل المثال لسينتكوم المسؤولة عن العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقال الجنرال جون ريموند قائد هذه القيادة العسكرية الجديدة، إن خصوم الولايات المتحدة بدأوا بالفعل يركّزون على سُبل استخدام الفضاء في إطار صراع أوسع نطاقًا.

وأضاف "اليوم، نحن الأفضل عالميًا في الفضاء، غير أن مستوى تفوّقنا يضيق. نريد التحرك سريعًا والبقاء في المقدمة".