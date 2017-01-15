اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

اليونيسف توقع اتفاقية لتقديم خدمات تعليمية لـ1800 طفل ليبى

اليونيسف توقع اتفاقية لتقديم خدمات تعليمية لـ1800 طفل ليبى

تاريخ النشر

وقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" اتفاقية مع منظمة نسائم للتعاون بليبيا بشأن تقديم خدمات تعليمية لنحو 1800 طفل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وذكرت "اليونيسف" في بيان لها، أنها وقعت مع منظمة نسائم التي تتخذ من بنغازي مقرًا لها، اتفاقية جديدة لتكثيف تعاونهم وتقديم خدمات تعليمية لنحو 1800 طفل في سن ما قبل المدرسة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة أن جميع الأطفال بغض النظر عن قدراتهم، لهم الحق في الحصول على تعليم شامل وعالي الجودة لتنمية مهاراتهم.

  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content