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كوريا الشمالية تواصل برنامجها للتسلح النووي

كوريا الشمالية تواصل برنامجها للتسلح النووي

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أورد تقرير للامم المتحدة أن كوريا الشمالية تواصل برنامجها للتسلح النووي ولم تتوقف عن تطوير رؤوس نووية رغم تعرضها لعقوبات، وذلك بعد اجرائها سلسلة اختبارات صاروخية.
   
واضاف التقرير أن كوريا الشمالية لا تزال تستغل مجمع تخصيب اليورانيوم في يونغبيون رغم عدم اجراء تجارب نووية واغلاق موقع بونغي-ري للاختبارات النووية".

كان النظام الكوري الشمالي علق تجاربه النووية والصاروخية البعيدة المدى العام 2018، واعلن ايضا اغلاق موقع بونغي-ري للتجارب النووية.

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