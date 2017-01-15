العثور على جثتي قائدي المقاتلة الروسية المنكوبة "سوخوي-25"

عثرت السلطات في إقليم ستافروبول جنوبي روسيا على جثتي قائدي الطائرة الهجومية " سوخوي-25 " التي تحطمت أمس أثناء تنفيذها طلعة تدريبية.

وأفاد المكتب الصحفي لهيئة الطواريء بالمنطقة - اليوم الأربعاء - بأن جثتي الطيارين كانتا داخل قمرة القيادة في الطائرة الحربية التي انفجرت وتحطمت بالكامل لحظة اصطدامها بالأرض، حيث عثر عليها في حفرة يزيد عمقها على 3 أمتار.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس /الثلاثاء عن سقوط طائرة حربية هجومية من طراز " سوخوي-25 " في إقليم ستافروبل جنوبي البلاد، وذكرت الوزارة أن الحادث وقع أثناء تنفيذ الطائرة طلعة تدريبية دورية، مشيرة إلى أنها لم تكن تحمل ذخائر، وسقطت في منطقة خالية من السكان.



