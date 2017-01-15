رئاسة الجمهوريّة التونسية تنفي وفاة السبسي وتؤكّد أن "حالته مستقرة

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تاريخ النشر
١٥:٣٦:٠٨ – ٢٠١٩/٠٦/٢٧
اخر تعديل
١٥:٣٦:١٤ – ٢٠١٩/٠٦/٢٧
نفى المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهوريّة التونسية فراس قفراش اليوم الخميس، خبر وفاة الرئيس التونسي ، الباجي قايد السبسي،مؤكدا أنّ حالة رئيس الدولة "مستقرّة".
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