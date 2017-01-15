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رئاسة الجمهوريّة التونسية تنفي وفاة السبسي وتؤكّد أن "حالته مستقرة

رئاسة الجمهوريّة التونسية تنفي وفاة السبسي وتؤكّد أن "حالته مستقرة

تاريخ النشر

نفى المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهوريّة التونسية فراس قفراش اليوم الخميس، خبر وفاة الرئيس التونسي ، الباجي قايد السبسي،مؤكدا أنّ حالة رئيس الدولة "مستقرّة".

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