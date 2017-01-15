الأسد: التصريحات التركية بشأن إعادة 3 ملايين لاجىء "خدعة"

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، أن التصريحات التركية بشأن إعادة اللاجئين السوريين الى منطقة سيطرة الجيش التركي في شمال شرق سوريا، خداع تحت عنوان إنساني والهدف منه جمع الإرهابيين في تلك المناطق تحت رعاية تركية، كما أكد رفض الدولة والشعب لأي طرح انفصالي من الأكراد، ووصف الوجود العسكري الروسي في سوريا بأنه في إطار التوازن العالمي.

وذكر الرئيس السوري في تصريحات صحفية له "لا أحد يصدق بأن تركيا تريد إعادة ثلاثة ملايين لاجئ سوري إلى هذه المنطقة.. هذا عنوان إنساني الهدف منه الخداع"، وتابع "طبعا حتى لو أرادوا، هذا الكلام غير ممكن لأن هذا يعني خلق صراع بين أصحاب الأرض، وأصحاب المدن، وأصحاب القرى، وأصحاب البيوت والمزارع والحقول وغيرها، مع القادمين الجدد لأن أصحاب الحق لن يتنازلوا عن حقهم في تلك المناطق".

وبشأن العلاقة مع الأكراد في شمال سوريا، أكد الأسد أن معظم الأكراد موجودون في سوريا منذ عقود ولا توجد مشكلات، مشيرا إلى أن المشكلات مع جزء منهم وتحديدا المجموعات المتطرفة، بالمعنى السياسي، موضحا أنها المجموعات "التي تطرح طروحات أقرب إلى الانفصال، البعض منها يتعلق بالفيدرالية والحكم الذاتي المرتبط بالأكراد".

وفيما يتعلق بالوجود العسكري الروسي في سوريا اعتبر الأسد أنه يأتي "أولا في إطار التوازن العالمي لأن العالم اليوم لا يخضع للمعايير القانونية وإنما لمعايير القوة.. فالقوة الروسية من الناحية العسكرية ضرورية للتوازن في العالم.



