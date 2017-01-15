ترامب يؤكد أنه سيفرض الأحد رسوما جمركية جديدة على بضائع صينية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة، أن رسومًا جمركية إضافية بالغة 15 بالمئة على بضائع صينية بقيمة مليارات الدولارات ستدخل حيز التنفيذ غداً الأحد.

وردًا على أسئلة صحفيين بشأن إمكان تأجيل تلك الرسوم إلى تاريخ لاحق، أجاب الرئيس الأمريكي "لقد تم تثبيتها".

وستدخل الرسوم حيز التنفيذ الساعة 00,01 بالتوقيت المحلي (04,01 بتوقيت جرينتش) بحسب مكتب الممثل التجاري.

وتشمل البضائع المستهدفة مجموعة واسعة من البضائع ولا سيما في قطاعات الأغذية والنسيج والأثاث.



