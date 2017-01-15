مقتل 7 عمال وإصابة 33 آخرين في غارة جوية استهدفت مصنعا بطرابلس

أعلنت وزارة الصحة الليبية، اليوم الاثنين، مقتل 7 عمال بينهم 5 أجانب في غارة جوية ضربت أحد المصانع بالعاصمة الليبية طرابلس.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن وزارة الصحة قولها إن الغارة الجوية استهدفت مصنعا للبسكوت في حي "وادي الربيع" بالعاصمة طرابلس والذي يقع إلى الجنوب من قلب العاصمة حيث يجري قتال هناك منذ عدة أشهر.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الليبية مالك مرسيط بأن اثنين من القتلى ليبيان والخمسة الأخرين من بنجلاديش.. موضحا أن الغارة الجوية أسفرت أيضا عن إصابة 33 عاملا على الأقل أغلبهم من النيجر وبنجلاديش وتم نقلهم إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج اللازم.



