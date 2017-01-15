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الصومال: مقتل جنديين اثنين على الأقل في اشتباكات مع مسلحي الشباب

الصومال: مقتل جنديين اثنين على الأقل في اشتباكات مع مسلحي الشباب

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أعلنت مصادر صومالية مقتل جنديين على الأقل وإصابة ثلاثة مدنيين، جراء اشتباكات بين مسلحي حركة الشباب المتطرفة والجيش الصومالي.

وأضافت المصادر - وفقا لإذاعة (شابيلي) الصومالية اليوم /الثلاثاء - أن الاشتباكات وقعت في إقليم "شابيلي" السفلي بعدما هاجم مسلحو الحركة قاعدة عسكرية، واندلعت عقب ذلك اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

يذكر أن حركة الشباب عادة ما تتبنى هجمات إرهابية تستهدف شخصيات ومنشآت تابعة للحكومة الصومالية، فضلا عن قوات الاتحاد الإفريقي العاملة هناك "أميصوم".


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