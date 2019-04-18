قوات إسرائيلية تعتقل 5 فلسطينيين في بيت لحم والخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا وزوجته ونجله من "مخيم عايدة" شمال بيت لحم بعد مداهمة منزلهم وتفتيشه, كما اعتقلت مواطنين اثنين في مدينة الخليل, ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل محافظة الخليل.







وفي نابلس أعطب مستوطنون فجر اليوم الخميس, اطارات مركبتين وخطوا شعارات عنصرية في قرية عينابوس. وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس, في تصريح اليوم, إن مستوطني "يتسهار" اقتحموا الجهة الشمالية لقرية عينابوس فجرا, وأعطبوا إطارات مركبيتن, وخطوا شعارات عنصرية على جدران مسجد وعيادة القرية, وعدة منازل.





من جهة أخرى, جرفت آليات الاحتلال, مساحات من أراضي "عصيرة القبلية" جنوب نابلس; بهدف توسعة معسكر تابع لجيش الاحتلال.





وقال رئيس مجلس قروي عصيرة القبلية, حافظ صالح, إن جرافات تابعة لجيش الاحتلال, تقوم بأعمال تجريف لأراض تقدر مساحتها بنحو خمسة دونمات ونصف (الدونم يعادل كليومترا مربعا), محاذية للمعسكر المقام في المنطقة الجنوبية من أراضي البلدة.





وأضاف أن المعسكر, الذي اقيم في العام 2014, شهد أعمال توسعة في العام 2018, واليوم عادوا لتجريف المزيد من أراضي المواطنين.





وأكد صالح أن قوات الاحتلال سلمت قرارا بتمديد وضع اليد على الأراضي حتى العام 2021, مع تعديل حدود المعسكر.





وفي بيت لحم جنوب الضفة الغربية, اقتحم مستوطنون صباح اليوم, منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية ارطاس جنوب بيت لحم.





وأفادت مصادر أمنية فلسطينية, بأن مجموعات كبيرة من المستوطنين اقتحمت المنطقة وأدت طقوسا تلمودية, وسط إجراءات امنية مكثفة من قبل قوات الاحتلال.





يذكر أن الأمن الإسرائيلي كان أقر بمعطيات مقلقة حول تصاعد عمليات "إرهاب المستوطنين" خلال العام المنصرم بزيادة مضطردة بلغت 30% عن العام الذي سبقه.







