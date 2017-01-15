المنتدى السنوي السابع للشؤون الإنسانية بإفريقيا يبدأ أعماله في نيروبي

بدأت في نيروبي، اليوم الاثنين، أعمال المنتدى السنوي السابع للشؤون الإنسانية في أفريقيا والذي ينظمه الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين والنازحين بهدف بحث سبل حماية اللاجئين وتوفير الامدادات والرعاية لهم وكذلك البحث عن حلول دائمة لمشكلة النازحين قسريا في القارة السمراء .

ويعقد هذا المنتدى في إطار شعار الاتحاد الإفريقي لهذا العام "اللاجئون والعائدون والنازحون داخليا : البحث عن حلول دائمة لمشكلة النزوح القسري في أفريقيا"، ويولي اهتماما خاصة بمشكلة النازحين من الأطفال والفتيات والنساء بهدف توفير الحماية والدعم لهم من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة .

ويأتي عقد هذا المنتدى الذي تتولى تنظيمه ادارة الشؤون السياسية بالاتحاد الأفريقي بهدف تيسير اجراء مناقشات صريحة ومفتوحة وشاملة من جانب أجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية بالسياسات والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والجهات الفاعلة غير الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، والتوصل الى استنتاجات وتقديمها الى الحوار الرفيع المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن الديمقراطية وحقوق الانسان والحكم والتحديات والآفاق في إفريقيا والذي يعقد في وقت لاحق من العام الجاري .

وتتركز المناقشات خلال المنتدى الذي يشارك فيه نحو ثلاثمائة موفد من حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي والمنظمات القارية والدولية المعنية باللاجئين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومن الأكاديميين، على المسائل المتعلقة بشؤون الجنسين في اطار التعامل مع مشكلة اللاجئين والنازحين حيث تكون الفتيات والنساء والأطفال الفئات الأكثر تأثرا وتعرضا للعنف والايذاء النفسي والبدني بين اللاجئين والنازحين قسرا، وكذلك بحث التنفيذ الفعال لاتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 المعنية بالجوانب الخاصة لمشاكل اللاجئين وكذلك اتفاقية الاتحاد الأفريقي لعام 2009 المعنية بحماية ومساعدة النازحين داخليا في أفريقيا (اتفاقية كمبالا) .



