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"الشباب" الصومالية تعلن قتل جنديين في مقديشيو

"الشباب" الصومالية تعلن قتل جنديين في مقديشيو

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أعلنت حركة "الشباب" المتمردة في الصومال، مسئوليتها عن ارتكاب حادثي إطلاق نار منفصلين مساء أمس / الثلاثاء بالعاصمة مقديشيو أسفرا عن مقتل جنديين حكوميين.

وقالت الحركة - في بيان نشرته على مواقع تابعة لها وأوردته إذاعة "شابيلي" الصومالية اليوم/ الأربعاء - إنها استهدفت جنديين من وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية بمقاطعة "شيبس"، فيما لم تعلق وكالة الاستخبارات على حادثي القتل بعد.

في سياق متصل، ألقت قوات جيبوتي لحفظ السلام التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، "أميصوم"، على 17 شخصا يشتبه في أنهم على صلة بالحركة المتمردة، في أعقاب اعتداء شنته عناصرها على قاعدة عسكرية تابعة للاتحاد الأفريقي خارج بلدة بولو بورتي بمنطقة "هيران" وسط الصومال، أعقبه اندلاع كثيف لإطلاق النار بين الجانبين.

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