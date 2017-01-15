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الجيش اليمني يستعيد مناطق من قبضة الحوثي في محافظتي البيضاء وصعدة

الجيش اليمني يستعيد مناطق من قبضة الحوثي في محافظتي البيضاء وصعدة

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أعلن الجيش اليمني، الجمعة، استعادة مناطق ومواقع جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي في محافظتي البيضاء وسط البلاد، وصعدة معقل الحوثيين أقصى شمال اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - أن قوات الجيش الوطني حررت مناطق ومواقع جديدة في جبهة قانية شمال البيضاء، مؤكدا أن المعارك متواصلة، وسط تقدم قوات الجيش وانهيار كبير وخسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف الميليشيات.

وأعلن قائد اللواء (143 مشاة) اليمني العميد ذياب القبلي، إن قوات الجيش استعادت "منطقة حوران بالكامل وتبة الطيارة ومنطقة سليل واجوال والشعير وجول آل سالم ومنطقة نمران وبيوت الجدعان وبيوت الهنادية في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء".

كما سيطر الجيش اليمني، اليوم على مواقع جديدة بمديرية رازح غرب محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي أقصى شمال البلاد تشمل "تبة القد" وأجزاء واسعة من "جبل الحصن" في رازح غرب صعدة، وتمكنت من دحر ميليشيات الحوثي منها وضرب تحصيناتهم في مناطق أخرى، وأسفرت العمليات العسكرية عن مقتل وإصابة الكثير من ميليشيات الحوثي وتكبيدها خسائر مادية ومعنوية.


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