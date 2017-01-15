روسيا: رصد 9 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجانب الروسي بلجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الساعات الـ24 الأخيرة 9 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، بينها 8 في محافظتي اللاذقية وحماة.



وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن الجانب التركي رصد 16 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، حيث تم رصد 11 حالة انتهاك لنظام وقف إطلاق النار في محافظات حماة، وواحد فقط في إدلب و4 في محافظة حلب.

ونقلت الوكالة الروسية عن مركز المصالحة الروسي قوله "إنه قام بثلاث عمليات إنسانية في منطقة دير الزور، حيث وزع 1300 سلة غذائية في محافظتي حلب ودمشق".



