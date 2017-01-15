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الداخلية الروسية: مستعدون لتدريب 80 ضابطا من إفريقيا لبعثات حفظ السلام

الداخلية الروسية: مستعدون لتدريب 80 ضابطا من إفريقيا لبعثات حفظ السلام

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أعربت وزارة الداخلية الروسية ، عن استعدادها لتدريب 80 من رجال الشرطة في الدول الإفريقية سنويا للاضطلاع بمهمات حفظ السلام. 

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية في نسختها الإنجليزية - "أنه في مايو من عام 2000 أنشأت روسيا مركزا لتدريب ضباط وزارة الداخلية الروسية على تنفيذ مهمات بعثات حفظ السلام، وحاليا يستوعب المركز تدريب مائة موظف روسي و80 ضابطا من الدول الإفريقية سنويا". 

وأشار البيان إلى أن المركز طور برنامجا إضافيا مهنيا جديدا لتدريب ضباط إنفاذ القانون من الدول الإفريقية لتلبية أحدث متطلبات الأمانة العامة للأمم المتحدة.


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