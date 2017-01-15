إصابة 72 شخصا على الأقل خلال الاحتجاجات بهونج كونج

أصيب ما لا يقل عن 72 شخصا بجروح جراء أعمال العنف التي اندلعت خلال الاحتجاجات الحاشدة في هونج كونج ضد التغييرات المحتمل إدخالها على قانون تسليم المشتبه بهم وترحيلهم إلى البر الرئيسي الصيني.







ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء عن هيئة المستشفيات - التي تدير جميع المستشفيات العامة في المدينة - قولها إن من بين المصابين (50 من الرجال, و22 من النساء) شخصين يرقدون في حالة حرجة, فيما استقرت الحالة الصحية لـ 19 آخرين, ولا يزال عشرة من المصابين يتلقون العلاج اللازم, بينما تم السماح لخروج 41 آخرين من المستشفى بعد تحسن حالتهم.





كما حثت المستشفيات الأشخاص على تجنب عرقلة خدمات الطوارئ والإسعاف.





وأوضحت شبكة أن الاشتباكات بين المحتجين والشرطة تشير إلى ظهور مرحلة جديدة من أعمال العنف في الحركة الاحتجاجية التي تجتاح المنطقة الإدارية التابعة للصين, حيث شهدت المدينة إطلاق الشرطة لطلقات صوتية ومطاطية, فيما قذف المحتجون الحجارة وأوقعوا الحواجز المعدنية.





تجدر الإشارة إلى أن النظام القانوني في هونج كونج يوفر حمايات بقدر أكبر من ذلك المعمول به في البر الرئيسي الصين.



